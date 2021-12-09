Музика – не твоє: як Сергій Притула оцінив вокальні здібності Жені Галича

Фронтмен рок-гурту розказав, як виконував пісні в ефірі Нового каналу

Музичні композиції гурту O. Torvald можна впізнати з перших секунд, вони сповнені енергії та драйву. А голос соліста Жені Галича змушує вслуховуватися у кожне слово пісень. Кілька років поспіль хлопці здобували звання найбільше гастролюючого гурту країни й додавали до армії своїх прихильників європейських фанів. Майже в кожному інтерв’ю Женя згадує Андрія Кузьменка, який повірив у їхній талант. А от хто його не підтримав, вокаліст розказав в ефірі шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– На самому початку творчого шляху мене запросили в студію ранкової програми «Підйом» на Новому каналі, – з усмішкою згадує Женя. – На той час ведучими була чудова трійка: Ольга Фреймут, Олександр Педан та Сергій Притула. В ефірі я переспівав пісню Under Pressure легендарної групи Queen. Після програми юний довговолосий хлопець сказав мені, що музика – це не моє.

Звісно, Женя мав на увазі телеведучого Сергія Притулу, який сказав цю фразу з усмішкою.

– Я послухав його пораду й пішов працювати на радіостанцію, – розказав вокаліст.

Але згодом Галич все ж повернувся в музику.

Дивіться шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі. Ви дізнаєтеся ще більше пікантних подробиць із життя вітчизняних зірок шоу-бізнесу.