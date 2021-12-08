Олена Шоптенко вперше розказала, як справляється з віковою кризою сина

Хореографиня поділилася секретами виховання трирічного Олексія

Ще вчора ваш малюк був милим та слухняним, як раптом його наче підмінили. Він вередує, маніпулює дорослими, з ним важко домовитися. Це вікова криза, а не різка зміна характеру. Такий переламний момент є неминучою стадією розвитку і дорослішання дитини. Хореографиня Олена Шоптенко за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) вперше розповіла, як справляється з кризою трьох років свого сина Олексія.

Без агресії

– Усім батькам важливо пам’ятати, що агресія породжує агресію, – каже хореографиня. – Якщо дитина кричить, то не потрібно їй відповідати на підвищених тонах. Слід заспокоїти та пояснити ситуацію. Не засмучуйтесь, якщо у вас не вийде з першого разу.

2. Порозумійтеся

– Не забувайте, що перед вами дитина, яка лише вчиться жити, – розповідає Олена. – Ви спілкуєтеся не з дорослою та свідомою людиною. Саме за реакцією батьків малюк і сам намагається реагувати на ту чи іншу ситуацію.

3. Станьте тренером

– Будьте прикладом для наслідування, – каже хореографиня. – Показуйте можливість різного розвитку конфліктів.

Дивіться шоу «Діти проти зірок» сьогодні о 19:00 на Новому каналі