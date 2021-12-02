Поїхав навчатися до Італії: Пекельний Шеф втілив мрію 12-річного українця

Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов розповів, як допоміг хлопчику здійснити мрію і втерти носа італійцям

Талант і прагнення своєї мети визначаються чим завгодно, але не віком. Про це точно знає Шеф «Пекельної кухні» — реаліті, яке Новий канал показує щопонеділка — Алекс Якутов. Адже саме він допоміг маленькому українцю відучитися в італійській кулінарній школі нарівні з професіоналами.

— Хлопчику було 12 років, і він дуже хотів поїхати до Італії навчатися кулінарної майстерності. Я особисто просив, щоб його взяли нарівні з топовими шефами, адже школа не приймала його, доки не домовився безпосередньо з директором, — розповів Алекс на зйомках шоу Нового каналу «Діти проти зірок».

Мрія маленького кулінара здійснилася — разом із татом він вирушив до іншої країни, щоб підкорити своєю майстерністю місцевих професіоналів.

— Хлопець продемонстрував в Італії дуже хороший рівень — до цього жодна дитина в світі не приїжджала до такої школи і не навчалася з професійними шефами, — додав Пекельний Шеф. — Я радий і пишаюся, що це був українець — він показав себе краще, ніж деякі дорослі італійські кулінари.

У шоу «Діти проти зірок» Алекс Якутов зійшовся в кулінарному батлі з талановитою дівчинкою. Кому вдалося краще зліпити вареники, дивіться у свіжому випуску шоу — воно виходить щосереди о 19:00 на Новому каналі.