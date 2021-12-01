Смугасті вареники та перукарська майстерність: що цікавого було у 10 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі в розпалі! Що цікавого було в десятому випуску?

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У десятому випуску шоу у двобоях зійшлися такі пари:

Актор і спортсмен Арам Арзуманян та юна майстриня-перукар Мілана Новікова (8 років)

Шеф-кухар, телеведучий Євген Клопотенко та хлопчик з неймовірною пам’яттю Леонід Соловей (9 років)

Шеф проекту «Пекельна кухня» Алекс Якутов та дівчина, яка може приготувати страви 12-ти країн світу, Ніколь Іванкова (13 років).

Обидві команди, звісно ж, були налаштовані на перемогу та показували неймовірні результати. Саме ж видовище вийшло таким запальним, що складно виділити якесь одне випробування.

Для того щоб визначити, хто крутіший перукар, редактори підготували дуже цікавий конкурс. Учасники мали заплітати різні види косичок, які бачили на екрані в студії. Головне – впоратися швидше за суперника. Моделі Арама трохи «постраждали» від його сильних рук, адже актор намагався закріпити кіски якнайкраще. Проте в результаті швидше та якісніше виконала завдання Мілана.

У другому раунді у двобої зійшлися люди з чудовою пам’яттю: Євген Клопотенко та Леонід Соловей. А завдання було таким: на підлозі їм виклали карти з числами у майже довільному порядку. Чому майже? А тому що з іншого боку карток були фрагменти зображення. Євгену та Леоніду потрібно було запам’ятати розташування за три хвилини, потім картки перемішали, а учасники мали відновити порядок чисел. Так, щоб отримати зображення. Завдання було справді складним. Але в результаті переміг Леонід, адже зробив на одну помилку менше.

В останньому індивідуальному раунді у двобої зійшлися кухарі – Алекс Якутов та Ніколь Іванкова. На перший погляд, завдання для них придумали неважке – приготувати вареники. Але ж чи буває все просто на шоу «Діти проти зірок»? Одні вареники мали бути мереживні, з вишнею. Інші – смугасті, з лососем, сиром та шпинатом (по вісім штук кожного виду). На вигляд вийшло неймовірно гарно! Впевнені, що й на смак також! А скуштувала кулінарні витвори учасників запрошена гостя, суддя та акторка Ксенія Мішина. В результаті перемогла Ніколь! Адже її вареники сподобалися Ксенії більше.

– Ніколь, ти велика молодець, і я впевнений, що за кілька років даси мені реванш, і ми дізнаємося, наскільки ти ще виросла, – прокоментував Алекс Якутов.

У результаті в десятому випуску перемогла команда зірок, адже вони показали кращий результат у командній фінальній грі та зібрали більше грошей.

Дивіться одинадцятий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 8 грудня о 19:00 на Новому каналі