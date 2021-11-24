Рок-концерт у повітрі та пробиті стіни студії: що цікавого було у 9 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі в розпалі! Що цікавого було в дев’ятому випуску?

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У дев’ятому випуску шоу в двобоях зійшлися такі пари:

Артем Пивоваров – український співак, музикант і хлопець, який вперше сів за барабанну установку у 4 роки – Марк Косинський (8 років).

Телеведучий Сергій Костира і чемпіонка України з тхеквондо Анна Казак (9 років).

Данило Лисенко – жонглер, чемпіон світу і багаторазовий чемпіон конкурсу «Яскрава арена Дніпра» у своїй віковій категорії Роман Галішніков (13 років).

Обидві команди, звісно ж, були налаштовані на перемогу та показували неймовірні результати. Саме ж видовище було таким запальним, що складно виділити якесь одне випробування.

Для того щоб визначити, хто крутіший тхеквондист, редактори підготували дуже цікавий конкурс. Учасники мали пройти цілу низку випробувань та показати свою майстерність володіння ногами. Перший етап – пройти крізь стіну з цегли, другий – розламати ногами дошки, третій – двобій з манекеном – потрібно було правильно зробити кілька ударів та заробити бали. Не хвилюйтеся, ноги конкурсантів захищені спеціальним екіпіруванням. Але дивувало, як 9-річна дівчинка зможе все це зробити? Але вона не лише змогла, а ще й перемогла!

У другому раунді у двобої зійшлися жонглери – Данило Лисенко та Роман Галішніков. Вони по черзі показували трюки, які мав повторити суперник, щоб заробити собі бал. Таким чином відбулося 5 раундів. Студія перетворилася на справжню циркову арену, учасники дуже потішили глядачів. До того ж, завдання були складними та вражаючими, ви маєте це побачити на YouTube Нового каналу. В результаті більше балів заробив Данило Лисенко. Все-таки досвід узяв своє.

В останньому індивідуальному раунді у двобої зійшлися музиканти та барабанщики – Артем Пивоваров і Марк Косинський. Щоб визначити, хто з них краще знає свою справу, редактори шоу вигадали дещо дуже цікаве. Завдання – грати на барабанах під різні мелодії, які записані без барабанної партії. При цьому в студії могло траплятися будь-що, що заважало грі: платформа з інструментами розкачувалася, зверху на учасників падало пір’я та блискітки, періодично на них випускали потік пари… Видовище вийшло неймовірне! Дуже складно було обрати переможця, але технічне виконання було правильнішим у Марка! Тому він і переміг.

– Я впевнений, що грав не зовсім чисто. Але що найважливіше для глядача? Це емоції. І я їх давав. Буде круто, якщо гладачі на YouTube Нового каналу напишуть про свої враження, – прокоментував Артем Пивоваров.

У результаті в дев’ятому випуску перемогла команда зірок, адже вони показали кращий результат у командній фінальній грі.

Дивіться десятий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 1 грудня о 19:00 на Новому каналі