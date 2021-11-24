Ховав рейки та катався з міліцейськими мигалками: Артем Пивоваров – про дитинство

Співак згадав, як він ріс у Вовчанську

Зараз Артем Пивоваров – розважливий та спокійний дорослий чоловік. А в дитинстві він був активним хлопцем. Іноді з друзями робив такі речі, про які й досі не знають батьки. Деякими історіями артист поділився з Новим каналом за лаштунками шоу «Діти проти зірок».

– У мене було звичайне провінційне дитинство. Коли я навчався у 7 чи 8 класі, в нас була компанія з 15 людей. Більшість хлопців – спортсмени, які не вживали алкоголь. Та енергії було багато. А переспрямовували ми її на розмальовування маркером автомобілів, інколи били вікна. А ще здавали чорний метал, – усміхається співак. – Тоді я жив у приватному будинку. Якось о першій ночі почув гучний стукіт у ворота. Він розбудив батьків, але я їх заспокоїв – до мене прийшли друзі. Коли вийшов надвір, побачив, що вони на двох велосипедах притягли рейку (сміється). Вкрали її і принесли до мене, щоб сховати – більше було ніде.

А якось, ще юнаком, Артем Пивоваров приміряв на себе роль правоохоронця.

– У друга поїхали батьки. Ми взяли «копійку» – покататися, – згадує артист. – В іншого друга тато працював на СТО. Один з міліціонерів пригнав йому на ремонт автівку. Ми туди заїхали, зняли мигалку, причепили на «копійку» і так їздили містом (сміється). На диво, нас ніхто не зупинив – пронесло. Але було супервесело.

Таке активне дитинство не завадило Артему Пивоварову активно займатися музикою. Свої таланти він продемонструє сьогодні о 19:00 в індивідуальному батлі на шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.