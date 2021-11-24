Гучні барабани та циркові номери: що цікавого буде в 9 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі в розпалі! Сьогодні, 24 листопада, о 19:00 ви побачите вже дев’ятий випуск

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У дев’ятому випуску з дітьми позмагається дуже цікава команда! Артем Пивоваров – український співак та музикант, Сергій Костира – телеведучий, а також Данило Лисенко – жонглер, чемпіон світу. Всі вони точно зроблять шоу в студії і покажуть яскраві таланти!

Які ж уміння продемонструють зірки? Наприклад, Артем Пивоваров вже не вперше бере участь у шоу. Цього року він продемонструє свій талант гри на барабанах. Але розслаблятися йому не варто, адже суперник дуже гідний – хлопець, який вперше сів за барабани у 4 роки, Марк Косинський! Щоб визначити, хто з них краще знає свою справу, редактори шоу вигадали дещо дуже цікаве. Завдання – грати на барабанах під різні мелодії, які записані без барабанної партії. При цьому в студії може траплятися будь-що, що заважатиме грі. А що – дізнаєтесь у самій програмі! Хто ж переміг? Досвід чи юність? Обов’язково дивіться дев’ятий випуск шоу, буде цікаво.

Дивіться дев’ятий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 24 листопада, о 19:00 на Новому каналі.