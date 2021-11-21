Порвала татові права та тікала з уроків: Валерія Товстолєс – про хуліганство в дитинстві

Актриса згадала, за який вчинок їй досі соромно

Поки Новий канал показує таланти унікальних школярів та знаменитостей у шоу «Діти проти зірок», за кадром атмосфера безтурботності навіює спогади про минуле. Одні артисти розповідають, як були відмінниками та зразковими дітьми, інші сміються, згадуючи, як бешкетували. Актриса «Жіночого Кварталу» Валерія Товстолєс теж хуліганила.

– Я була бунтаркою. Влаштовувала вечірки в класі, тікала з уроків, ховала журнал, спалювала аркуші щоденника, – зізналася вона Новому каналу. – І це попри статус президента школи та старости класу. Хоча я не була старанною ученицею, вчителі мене любили і поважали. Та й в останній момент вдавалося зробити так, щоб у хуліганстві звинуватили ще когось. Зазвичай, коли виникає ідея сховати журнал, це робить одна людина, але ідея всього класу, і всі разом отримують на горіхи (сміється). До речі, мама викладала у моїй школі біологію та хімію, а тато в іншій був учителем фізкультури.

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Але є вчинок, за який їй досі незручно перед батьками.

– Якось я порвала татові права, – згадала вона. – Він продав машину, і я вирішила, що вони більше не потрібні. Думала, що на кожну машину видаються свої права. А тоді було складно отримати документи. Тато дуже сварився. Мені й досі соромно за цей вчинок. Порада батькам: добре ховайте всі документи.

«Діти проти зірок» – щосереди о 19:00 на Новому каналі.