Велетенські шахи та художні гімнасти: що цікавого буде в 8 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок», а сьогодні, 17 листопада, о 19:00 ви побачите вже восьмий випуск

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

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У восьмому випуску з дітьми позмагається суперкоманда! Анна Різатдінова – українська художня гімнастка, Роман Міщеряков – телеведучий, ведучий проекту «Пара на мільйон» (Новий канал) та Лера Товстолес – акторка та модель. Усі вони точно зроблять у студії шоу і покажуть яскраві таланти!

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Які ж таланти продемонструють зірки? Наприклад, Анна Різатдінова буде змагатися з маленькою чемпіонкою, яка вже має понад 70 золотих медалей з художної гімнастики. Їм доведеться зробити неймовірно складні елементи просто в студії. Трюки з м’ячем, обручем та іншими атрибутами художньої гімнастики. Хто ж переміг? Досвід чи юність? Обов’язково дивіться восьмий випуск шоу, та дізнаєтеся про все самі.

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Дивіться восьмий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 17 листопада, о 19:00 на Новому каналі. Буде справді цікаво.