Антон Савлепов переміг чемпіона України з джиу-джитсу

Музикант взяв участь у шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) і довів, що вміє відтискатися навіть на чотирьох пальцях

Учасник гурту «АГОНЬ» і колишній вокаліст гурту Quest Pistols Антон Савлепов був одним з перших українців, які робили складний елемент брейк-дансу – air twist. Не кожен може його виконати, бо це дуже важко. І це не лише причина похвалитися – унікальний навик пригодився музиканту під час зйомок шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

В індивідуальному батлі Антон змагався з Кирилом Охрименком. У свої 10 років хлопець – триразовий чемпіон України з джиу-джитсу і рекордсмен України з відтискання на одній руці за хвилину (48 разів!). У планах Кирила – встановити рекорд України з відтискання на двох пальцях однієї руки – 25-30 разів за хвилину.

Сутичка була видовищною – Антон і Кирило відтискалися від землі, стоячи догори ногами, ходили на містку, відтискалися від підлоги на одній руці й навіть на чотирьох пальцях – по два на кожній руці! Досвід у брейк-дансі й хороша фізична форма допомогли Антону обійти триразового чемпіона світу і принести переможний бал команді зірок.

– Це ще одна перемога в скарбничці моїх досягнень. Насправді для мене це була боротьба не з 10-річним хлопчиком, а з самим собою! – зазначив Антон після виграшу.

Дивіться третій сезон шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі!

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