Хімічний вибух та техно-туса: Що цікавого було у 7 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон
Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок». Що цікавого було у сьомому випуску?
Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.
У сьомому випуску шоу у двобоях зійшлися такі пари:
- Відомий український хореограф Амадор Лопес та Сергій Кізь (10 років) – хлопець, який знає, як зробити виверження вулкану.
- Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка з фехтування та чемпіонка України з гиревого спорту Поліна Марфула (13 років).
- Відома українська DJ Nana (Анастасія Кумейко) та наймолодший діджей України Тимофій Божков (11 років).
Обидві команди, звісно ж, були налаштовані на перемогу та намагалися зробити для цього все можливе.
У першому індивідуальному конкурсі зійшлися Амадор Лопес та Сергій Кізь – хіміки. Здавалося, хореограф та хлопець, який навчається у 4 класі, не мають жодного відношення до хімії. Проте Сергій почав цікавитися нею самостійно у 7 років, а в Амадора хімія була улюбленим предметом у школі. Для того щоб з’ясувати, хто з них крутіший хімік, учасникам довелося провести кілька дослідів та аналізів просто в студії (знатися на формулах, змішувати речовини, отримувати потрібний колір та правильно вирішувати хімічні приклади). Змагання було дуже цікавим та емоційним, здавалося, рідина в колбах могла вибухнути щосекунди. Проте все пройшло добре! А переміг Амадор Лопес, адже він зробив усі експерименти швидше за Сергія.
У другому раунді зійшлися stronggirl – Ольга Харлан та Поліна Марфула. Для того, щоб зрозуміти, хто з них сильніший, дівчатам довелося робити ривки 16-кілограмовою гирею протягом хвилини, присідати з 20-кілограмовою штангою та доправити до фінальної лінії покришки, перекидаючи їх. Конкурс був складним та хвилюючим. Але дівчата впоралися дуже гідно. Перемогла Ольга Харлан.
– Поліно, я хочу побажати тобі удачі. Ти велика молодець, тобі є чого прагнути. Знай, що в тебе ще великий шлях попереду. Твоя Олімпіада 2028 у Лос-Анджелесі чекає на тебе! Буду вболівати, – прокоментувала Ольга Харлан.
У третьому раунді зійшлися DJ Nana (Анастасія Кумейко) та Тимофій Божков (DJ Tim Bozhkov). Щоб з’ясувати, хто з них кращий діджей, конкурсанти мали створити з нуля dj-гімн для шоу «Діти проти зірок». Оцінювати творчість учасників прийшли фанати електронної музики та один з найдосвідченіших діджеїв України Іван Іонов. Змагання вийшло дуже драйвовим, музичним та яскравим! А переміг, хоч як це дивно, DJ Tim Bozhkov. За нього свої голоси віддали як глядачі, так і експерт.
Загалом у сьомому випуску перемогла команда дітей. Вони були неймовірні!
Дивіться восьмий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 17 листопада о 19:00 на Новому каналі