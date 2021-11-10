Хімічний вибух та техно-туса: Що цікавого було у 7 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок». Що цікавого було у сьомому випуску?

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У сьомому випуску шоу у двобоях зійшлися такі пари:

Відомий український хореограф Амадор Лопес та Сергій Кізь (10 років) – хлопець, який знає, як зробити виверження вулкану.

Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка з фехтування та чемпіонка України з гиревого спорту Поліна Марфула (13 років).

Відома українська DJ Nana (Анастасія Кумейко) та наймолодший діджей України Тимофій Божков (11 років).

Обидві команди, звісно ж, були налаштовані на перемогу та намагалися зробити для цього все можливе.

У першому індивідуальному конкурсі зійшлися Амадор Лопес та Сергій Кізь – хіміки. Здавалося, хореограф та хлопець, який навчається у 4 класі, не мають жодного відношення до хімії. Проте Сергій почав цікавитися нею самостійно у 7 років, а в Амадора хімія була улюбленим предметом у школі. Для того щоб з’ясувати, хто з них крутіший хімік, учасникам довелося провести кілька дослідів та аналізів просто в студії (знатися на формулах, змішувати речовини, отримувати потрібний колір та правильно вирішувати хімічні приклади). Змагання було дуже цікавим та емоційним, здавалося, рідина в колбах могла вибухнути щосекунди. Проте все пройшло добре! А переміг Амадор Лопес, адже він зробив усі експерименти швидше за Сергія.

У другому раунді зійшлися stronggirl – Ольга Харлан та Поліна Марфула. Для того, щоб зрозуміти, хто з них сильніший, дівчатам довелося робити ривки 16-кілограмовою гирею протягом хвилини, присідати з 20-кілограмовою штангою та доправити до фінальної лінії покришки, перекидаючи їх. Конкурс був складним та хвилюючим. Але дівчата впоралися дуже гідно. Перемогла Ольга Харлан.

– Поліно, я хочу побажати тобі удачі. Ти велика молодець, тобі є чого прагнути. Знай, що в тебе ще великий шлях попереду. Твоя Олімпіада 2028 у Лос-Анджелесі чекає на тебе! Буду вболівати, – прокоментувала Ольга Харлан.

У третьому раунді зійшлися DJ Nana (Анастасія Кумейко) та Тимофій Божков (DJ Tim Bozhkov). Щоб з’ясувати, хто з них кращий діджей, конкурсанти мали створити з нуля dj-гімн для шоу «Діти проти зірок». Оцінювати творчість учасників прийшли фанати електронної музики та один з найдосвідченіших діджеїв України Іван Іонов. Змагання вийшло дуже драйвовим, музичним та яскравим! А переміг, хоч як це дивно, DJ Tim Bozhkov. За нього свої голоси віддали як глядачі, так і експерт.

Загалом у сьомому випуску перемогла команда дітей. Вони були неймовірні!

Дивіться восьмий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 17 листопада о 19:00 на Новому каналі