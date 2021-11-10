Хімічні експерименти та шини: що цікавого буде в 7 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок», а сьогодні, 10 листопада, о 19:00 ви побачите вже сьомий випуск

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У п’ятому випуску з дітьми позмагається класна команда! Амадор Лопес – хореограф, шоумен, Ольга Харлан – українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка, Анастасія Кумейко (DJ Nana). Всі вони точно зроблять у студії шоу!

Які ж таланти продемонструють зірки? Наприклад, хореграф Амадор Лопес здивує вас своїми знаннями з хімії. Виявляється, шоумен дуже любив у школі цей предмет, тому досі багато чого з нього пам’ятає. Тож у студії буде гаряче та навіть трохи небезпечно – це ж хімія! Обов’язково дивіться сьомий випуск шоу, і дізнаєтеся про все самі.

А для чого в студії з’являться велетенські шини та гирі?

Дивіться сьомий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 10 листопада, о 19:00 на Новому каналі. Буде по-справжньому цікаво!