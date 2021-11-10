Амадор Лопес вкрав автомобіль: «Хотів засвітитися»

Хореограф розповів, як побив дорогу машину

Немає жодного дорослого, який би не робив дурниць у дитинстві. Та за деякі вчинки зараз дуже соромно. Амадор Лопес теж бешкетував, коли був підлітком. Та так, що це коштувало батькам чималих грошей. Про це хореограф розповів Новому каналу за лаштунками шоу «Діти проти зірок».

– Кілька разів я крав у батьків машину, – зізнався він. – Чекав, доки вони заснуть, брав ключі та їхав на дискотеку. Хоча вони ховали ключі, мені завжди вдавалося їх знайти. Жодного разу не потрапляв у ДТП, але був один прецедент, за який соромно. Тато подарував мамі на день народження машину з салону. Я хотів засвітитися. Поцупив її. Паркувався, і не помітив стовп. Зачепив дзеркалом, і воно повисло на дротах. Був просто шокований, адже мамі лише вчора подарували машину.

З ситуації хореограф викрутився.

– Що я зробив? Приклеїв дзеркало суперклеєм, – усміхається Амадор. – Батьки помітили «ремонт» через півтора тижні. Довелося зізнатися у скоєному. Мене добряче покарали – півтора місяці не випускали з дому. Тато сердився, бо машина була крута і дорога, зовсім нова, тож запчастин до неї ще не було у Венесуелі. Рік мама їздила з приклеєним дзеркалом.

Попри такі витівки, Амадор інтенсивно займався фехтуванням та добре навчався у школі. Сьогодні о 19:00 свої шкільні знання з хімії він продемонструє в індивідуальному батлі у «Діти проти зірок» на Новому каналі. Дивіться шоу всією родиною!