«Ставили табуретку і каталися»: як Ігор Ласточкін сів за кермо авто

Кумедну історію з дитинства актор та гуморист згадав за лаштунками шоу Нового каналу «Діти проти зірок»

Любов до автомобілів у чоловіків у крові. Актор та гуморист Ігор Ласточкін, наприклад, змалечку захоплюється картинговим спортом.

– Коли я вперше зіштовхнувся з машинами-картами, то не зрозумів, що це таке, – каже Ласточкін. – Був тоді дуже маленьким, і не міг допетрати, що це гримить, жужжить, ричить. Бачив, що серед шин і кущів їде якась голова, і все. На той час це задоволення було доступне, але взагалі не осучаснене. Для того, щоб почати їхати, карт мав хтось штовхнути. Він заводився вже на ходу.

Свої уміння у картинговому спорті Ігор продемонстрував у шоу Нового каналу «Діти проти зірок». А за лаштунками зйомок розповів кумедну історію про перший досвід за кермом авто.

– У квартирі під нами жила сім’я, яка займалася ремонтом автомобілів, – згадує гуморист. – Спеціалізувалися на «Москвичах-412». Якось на ремонт прийшла чергова машина, яку вони готували до фарбування. Зняли всі двері, капот. Пам’ятаю, ми з друзями навіть допомагали зачищати двері. Було цікаво! За цю роботу нам дозволяли «дати кружок» по стадіону на напіврозібраному авто. Так я в дев’ять років вперше сів за кермо. В машині не було нічого – ні сидінь, ні вікон, ні фар. Але воно спокійно собі їздило. Ми ставили табуреточки і каталися.

Дивіться розважальне шоу «Діти проти зірок» вже сьогодні, 3 листопада, о 19:00 на Новому каналі. Вас точно вразить те, що покажуть знаменитості й талановиті діти!