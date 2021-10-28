Небезпека на знімальному майданчику: на відому ведучу напав павук

На зйомках шоу «Діти проти зірок», що показує Новий канал, Олександра Кучеренко продемонструвала знання з ентомології

Усі вітрини магазинів потроху прикрашають павуками, павутинням, кажанами та привидами. Адже незабаром – містичне свято Хелловін. Ведучу каналу ICTV, «Міс Україна 2016» Олександру Кучеренко хоч і лякають вітрини зі штучними павуками, справжніх комах вона зовсім не боїться. Більше того, Олександра багато про них знає.

– У дитинстві кожного літа бігала на дачі з сачком та ловила комах, – розповідає телеведуча Новому каналу. – Потім обережно проколювала голочкою, висушувала і красиво чіпляла у свою велику коробку унікальних знахідок. Тоді ж зацікавилася колекціонуванням комах. Мала близько 50 екземплярів. Серед них були метелики, хрущі, бабки, джмелі. Найбільш бридкими вважаю сороконіжок. До речі, свою колекцію намагалася поповнити й екземплярами з-за кордону – якось привезла цикаду. Найбільш небезпечні комахи живуть у тропічних джунглях, де часто буває мій чоловік Дмитро Комаров. Завжди за нього хвилююся. Особливо коли він надсилає моторошні фото укусів з місцевих лікарень.

Поділитися своїми знаннями з ентомології (наука про комах) та побатлитися з 12-річним Дмитром Ситником Олександра прийшла до студії шоу «Діти проти зірок», яке знімає Новий канал. Команда проекту придумала для учасників завдання не з простих. Олександру та Дмитра з ніг до голови замотали в павутиння, край якого вів до павука. Учасники опинилися у так званому полоні величезної страшної комахи. Щоб вона їх не «з’їла», треба було правильно відповідати на запитання вікторини. Якщо відповідь неправильна – павук підтягував до себе учасника, коли правильна – суперника.

– Мені було не дуже комфортно лежати в коконі, який нагадував павутину, – розповідає Олександра. –Тому я намагалася правильно відповідати на запитання, щоб мене не з’їв величезний, чорний, волохатий павук.

Чим закінчився батл зірки з дитиною, дивіться в шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.