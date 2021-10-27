Женя Кот виявив помилку у підручнику з математики

Хореограф вступив у суперечку з учителькою, щоб довести свою правоту

Ви точно не знали, що танцівнику та хореографу Жені Коту під силу складати подумки п’ятизначні числа. У школі в нього завжди були п’ятірки з математики. Та вчителька інколи знижувала оцінки через те, що йому було лінь розписувати всі дії.

– Якось були математичні тести, які я традиційно рахував подумки, не розписуючи покроково, – розповідає танцівник. – Вчителька сказала, що відповідь неправильна, адже вона не сходилася з відповіддю в підручнику. Відправила мене перероблювати. Я вступив з нею у суперечку. Аби довести свою правоту, розписав усі дії. Вчителька перерахувала самостійно, і виявилося, що в підручнику була помилка, а я вирішив правильно.

Продемонструвати свої вміння та побатлитися із дитиною Женя прийшов у шоу «Діти проти зірок», яке знімає Новий канал. Його суперницею стала 10-річна Саміра Османова, яка познайомилася з ментальною арифметикою у вісім років. І вже може похвалитися серйозним досягненням. Вона стала чемпіонкою на Всесвітній олімпіаді з результатом 100 прикладів по 7 дій із двозначними числами за чотири хвилини.

У шоу учасників помістять й скляні колби, які почнуть наповнюватися водою. Жені та Самірі треба буде якомога швидше з них вибратись. Але, для початку, їм необхідно ввести п’ять кодів. Ці коди – відповіді на п’ять математичних вправ, які вони мають розв’язати. Кому вдасться правильно вирішити приклади, ввести коди та звільнитися з колби, дивіться в ефірі Нового каналу.

Вмикайте сьогодні шоу «Діти проти зірок» о 19:00 на Новому каналі