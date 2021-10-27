Павуки, повінь та вампіри: що цікавого буде в 5 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок», а сьогодні, 27 жовтня, о 19:00 ви побачите вже п’ятий випуск

Талановиті діти з усієї України знову змагатимуться з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У п’ятому випуску з дітьми позмагається неймовірно крута команда! Владислав Яма – відомий український хореограф, Євген Кот – танцівник, хореограф, переможець багатьох конкурсів та українська модель Олександра Кучеренко. Всі вони покажуть зовсім не те, на що ви очікуєте!

До того ж, випуск буде моторошним, небезпечним та одночасно страшенно гарним, адже присвячений він Хелловіну. Студію заполонять казкові герої, павуки, буде також небезпека потонути.

Які ж таланти продемонструють зірки? Наприклад, модель Олександра Кучеренко буде показувати зовсім не дефіле, а свої знання в арахнології (науці, що вивчає павуків). Звідки в молодої дівчини такі знання? Обов’язково дивіться п’ятий випуск шоу та дізнаєтеся про все самі.

Що ж вигадала знімальна група, щоб визначити, хто справді є експертом у павуках? Та які неочікувані таланти покажуть інші зірки?

Дивіться п’ятий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 27 жовтня, о 19:00 на Новому каналі. Буде по-справжньому страшно.