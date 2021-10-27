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Павуки, повінь та вампіри: що цікавого буде в 5 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Павуки, повінь та вампіри: що цікавого буде в 5 випуску шоу Діти проти зірок 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок», а сьогодні, 27 жовтня, о 19:00 ви побачите вже пятий випуск

Талановиті діти з усієї України знову змагатимуться з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У п’ятому випуску з дітьми позмагається неймовірно крута команда! Владислав Яма – відомий український хореограф, Євген Кот – танцівник, хореограф, переможець багатьох конкурсів та українська модель Олександра Кучеренко. Всі вони покажуть зовсім не те, на що ви очікуєте!

Павуки, повінь та вампіри: що цікавого буде в 5 випуску шоу Діти проти зірок 3 сезон

До того ж, випуск буде моторошним, небезпечним та одночасно страшенно гарним, адже присвячений він Хелловіну. Студію заполонять казкові герої, павуки, буде також небезпека потонути.

Які ж таланти продемонструють зірки? Наприклад, модель Олександра Кучеренко буде показувати зовсім не дефіле, а свої знання в арахнології (науці, що вивчає павуків). Звідки в молодої дівчини такі знання? Обов’язково дивіться п’ятий випуск шоу та дізнаєтеся про все самі.

Павуки, повінь та вампіри: що цікавого буде в 5 випуску шоу Діти проти зірок 3 сезон

Що ж вигадала знімальна група, щоб визначити, хто справді є експертом у павуках? Та які неочікувані таланти покажуть інші зірки?

Дивіться пятий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 27 жовтня, о 19:00 на Новому каналі. Буде по-справжньому страшно.  

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