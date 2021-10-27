Небезпечна вода та інші страхи Хелловіна: Що цікавого було у 5 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок». Що цікавого було у п’ятому випуску?

Талановиті діти з усієї України знову змагаються із зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У п’ятому випуску шоу у двобоях зійшлися такі пари:

Відомий український хореограф, володар Кубку України Влад Яма та власниця 20-ти золотих медалей з ча-ча-ча Поліна Пантелеймонова (10 років).

Модель, Міс Україна-2016 Олександра Кучеренко та Дмитро Ситник (12 років), хлопець, який має в своїй колекції 1100 комах.

Хореограф, який вміє подумки складати п’ятизначні числа, Євген Кот та переможниця Всесвітньої олімпіади з ментальної арифметики Саміра Османова (10 років).

Обидві команди, звісно ж, були налаштовані на перемогу та показували неймовірні результати. Саме ж видовище було таким запальним, що складно виділити якесь одне випробування. До того ж, чого лише варті костюми учасників, адже 5-й випуск присвячений страшно гарному святу – Хелловіну.

У першому індивідуальному конкурсі зійшлись ентомологи – знавці комах. Ними виявилися модель Олександра Кучеренко та Дмитро Ситник (12 років). Для того, щоб дізнатися, хто ж із них краще знається на комахах, студію перетворили на домівку велетенського павука. Олександра з Дмитром потрапили до нього в полон і мали відповідати на запитання. Хто дасть менше правильних відповідей, той опиниться в іклах павука. Переможцем став Дмитро.

У другому раунді зійшлися хореографи, танцівники та переможці багатьох міжнародних конкурсів – Влад Яма і Поліна Пантелеймонова (10 років). Для того, щоб зрозуміти, хто з них кращий у танцях, учасники мали виконати деякі комбінації, стоячи на рухливій платформі. Завдання виявилося справді непростим, адже Влад і Поліна мали протриматися на ній упродовж однієї хвилини. Перемогла команда зірок.

– Я думаю, що на мою користь, звісно, зіграв досвід. При чому і танцювальний, і телевізійний. А Поліна трохи перенервувала і не впоралася. Але, мені здається, між тим, наскільки чисто ми виконували фігури, різниця була відсотків у 20, не більше, – розповів Влад Яма.

У третьому раунді зійшлися хореограф Євген Кот та Саміра Османова (10 років). Проте показували вони зовсім не танцювальні таланти, а математичні! Для того, щоб зрозуміти, хто з них є експертом з ментальної математики (хто краще та швидше рахує подумки), в студію винесли дві прозорі кабіни. Та не прості – в кожну з них набиралася вода, і вибратися було можливо, лише вирішивши кілька складних математичних прикладів. У цьому двобої перемогла Саміра.

Загалом у п’ятому випуску перемогла команда дітей – вони здобули більше балів у фінальному командному випробуванні.

Дивіться шостий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 3 листопада о 19:00 на Новому каналі