З голим торсом: Костя Войтенко – про курйозне знайомство з батьком дружини

Актор серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) розповів про побачення, яке закінчилося несподіваною зустріччю

Актор Костя Войтенко і його дружина Валя познайомилися прозаїчно — на роботі, під час зйомок одного з проектів. А ось з батьком на той момент майбутньої дружини знайомство вийшло досить кумедним. Про це Костя розповів під час зйомок третього сезону шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

— У нас з Валею було побачення. І так вийшло, що десь по дорозі намочив футболку — вона була вся мокра, в плямах, так що я її зняв посушити. Після побачення привіз Валю додому, і сидів з нею біля під’їзду з голим торсом. У цей момент вийшов її тато… — заінтригував актор. — Валін батько до цього ніколи мене не бачив. І ось ми зустрілися, я підійшов, сказав: «Здрастуйте, мене звуть Костя!» Так і познайомилися, це було смішно.

Незважаючи на комізм ситуації, тато Валі вдав, що нічого незвичайного не відбувається.

— Він відреагував дуже спокійно, що мене дуже здивувало. Міг же пожартувати або попросити одягнутися. А він просто спокійно подивився і каже: «Ну, добре», — додав Костя.

У третьому сезоні шоу «Діти проти зірок» Костя Войтенко буде займатися паркуром під час екстремального квача з 10-річним суперником. Свіжі випуски — щосереди о 19:00 на Новому каналі!