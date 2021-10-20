Паркур та екстримальний квач: що цікавого буде в 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок», а сьогодні, 20 жовтня, о 19:00 ви побачите вже четвертий випуск.

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У четвертому випуску з дітьми позмагається оригінальна команда! Актор Костянтин Войтенко, професійний плавець Олег Лісогор та чотириразовий чемпіон зі степу Олександр Останін. Всі вони здивують вас своїми таланатами про які ви ще не знали.

Зірка Нового каналу, серіалу «Будиночок на щастя», Костянтин Войтенко проявиться себе з зовсім неочікуванної сторони. З 10-річним Ясіном Фараджаллах актор буде змагатись у вміннях в паркурі. В другому сезоні шоу «Діти проти зірок» Войтенко вже брав участь та програв дівчинці, яка підтягнулась на турніку більше за нього. Тож цього року він прийшов за реваншем:

– Мене це так зачепило! Я цілий рік займався. Я купив собі турнік, повісив на стіну і цілий рік займався, готувався до конкурсів, – розповів Костянтин.

Проте розслаблятись актору не можна, адже противник в Костянтина непростий. Ясін займається паркуром протягом двох років та вже знявся у фільмі «Останній найманець» з самим Жан-Клодом Ван Дамом. Тож Костянтину Войтенко буде ой як не просто!

Хочете дізнатись ще більше деталей? Та чим же здивують інші учасники шоу?

Дивіться четвертий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 20 жовтня, о 19:00 на Новому каналі