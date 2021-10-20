Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок». Що цікавого було в четвертому випуску?

Талановиті діти з усієї України знову починають змагатися з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкуватиме суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорюватиме учасників.

У другому випуску шоу в двобоях зійшлися такі пари:

– Актор Костянтин Войтенко показував свої здібності у паркурі та змагався з 10-річним Ясіном Фараджаллах. Хлопець займається паркуром вже протягом двох років та навіть знявся у фільмі «Останній найманець» із самим Жан-Клодом Ван Дамом.

– Професійний плавець, десятиразовий чемпіон світу Олег Лісогор зустрівся у двобої з чемпіонкою України серед юніорів та молоді Тетяною Афанасьєвою (12 років).

– Чотириразовий чемпіон світу зі степу Олександр Останін боровся проти дворазового чемпіона України зі степу Артема Куликовського (12 років).

Обидві команди, звісно ж, були налаштовані на перемогу та показували неймовірні результати. Саме ж видовище було таким запальним, що складно виділити якесь одне випробування.

Для змагань з паркуру Костянтину та Ясіну побудували справжню смугу перешкод, по якій вони мали бігати, стрибати та грати у квача. В результаті переміг Костянтин Войтенко – він виявився швидшим за хлопчика. Мабуть, це був найзворушливіший момент, адже Ясін настільки засмутився, що навіть розплакався.

– Я програв, адже там треба було робити все дуже-дуже швидко. Виросту і потім точно його переможу, – поділився Ясін.

Наступними у двобої зійшлися плавці – Олег Лісогор та Тетяна Афанасьєва. Змагання відбувалися, звісно, не в студії шоу, а в басейні. Учасникам треба було пройти три етапи: пропливти брасом з еспандером для ніг, подолати смугу в басейні кролем з еспандером для рук та ще одну в стилі батерфляй зі спеціальним парашутом, який гальмує рух у воді. Тут перемога була за Олегом. Проте Таня виступила неймовірно гідно та майже обійшла досвідченого плавця.

Третьою була пара степістів – Олександр Останін та Артем Куліковський. Загалом було три раунди. В перших двох кожен із суперників танцював своє соло, а другий мав його відтворити. Третій етап – конкурс на швидкість рухів. У результаті переміг Олександр.

Зрештою у четвертому випуску перемогла команда зірок – як у конкурсах, так і у фінальній грі. Проте боротьба була дуже гідною.

Дивіться п’ятий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 27 жовтня о 19:00 на Новому каналі