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Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок». Що цікавого було в четвертому випуску?

Талановиті діти з усієї України знову починають змагатися з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкуватиме суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорюватиме учасників.

Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

У другому випуску шоу в двобоях зійшлися такі пари:

– Актор Костянтин Войтенко показував свої здібності у паркурі та змагався з 10-річним Ясіном Фараджаллах. Хлопець займається паркуром вже протягом двох років та навіть знявся у фільмі «Останній найманець» із самим Жан-Клодом Ван Дамом.

– Професійний плавець, десятиразовий чемпіон світу Олег Лісогор зустрівся у двобої з чемпіонкою України серед юніорів та молоді Тетяною Афанасьєвою (12 років).

– Чотириразовий чемпіон світу зі степу Олександр Останін боровся проти дворазового чемпіона України зі степу Артема Куликовського (12 років).

Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Обидві команди, звісно ж, були налаштовані на перемогу та показували неймовірні результати. Саме ж видовище було таким запальним, що складно виділити якесь одне випробування.

Для змагань з паркуру Костянтину та Ясіну побудували справжню смугу перешкод, по якій вони мали бігати, стрибати та грати у квача. В результаті переміг Костянтин Войтенко – він виявився швидшим за хлопчика. Мабуть, це був найзворушливіший момент, адже Ясін настільки засмутився, що навіть розплакався.

– Я програв, адже там треба було робити все дуже-дуже швидко. Виросту і потім точно його переможу, – поділився Ясін.

Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Наступними у двобої зійшлися плавці – Олег Лісогор та Тетяна Афанасьєва. Змагання відбувалися, звісно, не в студії шоу, а в басейні. Учасникам треба було пройти три етапи: пропливти брасом з еспандером для ніг, подолати смугу в басейні кролем з еспандером для рук та ще одну в стилі батерфляй зі спеціальним парашутом, який гальмує рух у воді. Тут перемога була за Олегом. Проте Таня виступила неймовірно гідно та майже обійшла досвідченого плавця.

  • Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон
  • Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон
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Третьою була пара степістів – Олександр Останін та Артем Куліковський. Загалом було три раунди. В перших двох кожен із суперників танцював своє соло, а другий мав його відтворити. Третій етап – конкурс на швидкість рухів. У результаті переміг Олександр.

  • Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон
  • Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон
  • Паркур, квач та перегони в басейні: Що цікавого було у 4 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон
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Зрештою у четвертому випуску перемогла команда зірок – як у конкурсах, так і у фінальній грі. Проте боротьба була дуже гідною.

Дивіться п’ятий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 27 жовтня о 19:00 на Новому каналі

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