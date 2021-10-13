Студію заполонили собаки: що цікавого буде в 3 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок», а сьогодні, 13 жовтня, о 19:00 ви побачите вже третій випуск

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У другому випуску з дітьми позмагається творча команда! Саша Зарицька – вокалістка гурту KAZKA, музиканти Антон Савлєпов і Дмитро Каднай. Та всі вони мають не лише музичний талант, а ще й такі, що ви навіть не підозрювали!

Відкриємо одну таємницю. Наприклад, Саша Зарицька буде змагатись з дівчинкою в конкурсі «хто знає більше порід собак». Як відомо, співачка велика любителька тварин.

– У мене три собаки, я б хотіла ще більше, та поки що не маю достатньо часу для них. Завела першого собаку зі своєю молодшою сестрою 10 років тому, ши-тцу. І ще є два собаки – Ефі та Поль, французькі бульдоги. Ефі по праву вважається моєю, а Поль – моєї сестри. Та люблю я всіх однаково, – розповіла Саша.

Що ж придумала знімальна група, аби дізнатися, хто справжній експерт у собаках? Та які неочікувані таланти покажуть інші зірки? В студії точно буде весело та спекотно!

Дивіться другий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 13 жовтня, о 19:00 на Новому каналі