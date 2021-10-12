У різних країнах і на фестивалях: Саша Заріцька згадала найцікавіші побачення

Фронтвумен гурту KAZKA зізналася, які хлопці можуть підкорити її серце

Вокалістка українського гурту KAZKA Саша Заріцька – дівчина яскрава. Вона обожнює експериментувати із зовнішністю і любить цікаво проводити час. Зокрема й на побаченнях. Про це вона розповіла на зйомках третього сезону шоу «Діти проти зірок», яке показує Новий канал.

– Усі мої побачення можна назвати дивними. Бо якщо хлопець робить для мене якийсь дивний сюрприз, я вже ставлю йому галочку, – усміхається Заріцька. – Просто сходити в кіно – це неприкольно. Я можу зробити це зі своєю сім’єю, і отримаю більше задоволення. А якщо хлопець заморочується – то плюс.

Що цікавішим та оригінальнішим буде побачення, то вищий шанс у хлопця підкорити серце Саші Заріцької. На щастя, на таких їй щастить.

– Мені запам’яталося дуже класне побачення на воді. Хлопець підготував катерок з магнітофоном, у нас вийшла диско-вечірка! Ще мені подобаються побачення в різних країнах і на музичних фестивалях, – зізналася співачка Новому каналу.

Який талант продемонструвала Саша Заріцька в шоу «Діти проти зірок», дивіться в середу, 13 жовтня, о 19:00 на Новому каналі!