Tayanna врятувала цуценя

Співачка продемонструвала неабиякі вміння на сапборді під час зйомок шоу на Новому каналі

У другому випуску «Діти проти зірок» (Новий канал) співачка Tayanna зійшлася в батлі з чотириразовим чемпіоном України, який підкорив Дунай на сапборді, 11-річним Ярославом Гуренком. Зірка зуміла здивувати знімальну групу, адже її вміння зовсім не співпадало з професією. Співачка разом із дитиною підкорювали Русанівський канал та рятували цуценят. Під час батлу Tayanna впевнено допливла до плоту, на якому сидів собачка, поклала його собі у слінг та першою фінішувала на березі.

– Вперше спробувала сапбординг рік тому, коли поїхала з сином кататися на вейках, – розповідає співачка. – Нічого складного немає, головне – стати на дошку та втримати рівновагу. Мені дуже подобаються водні види спорту. Окрім сапбордингу та вейкбордингу спробувала також вейксерф.

До речі, в дитинстві Tayanna мала страх води, але згодом вона його переборола.

– Тепер не гаю жодної вільної хвилини, а йду плавати на сапі, – каже співачка. – Неподалік мого дому, на Осокорках, є невеличке озеро. Сусіди вже звикли бачити, як я гребу веслом. Ми завжди вітаємося та махаємо одне одному рукою.

Які таланти мають інші зірки вітчизняного шоу-бізнесу, дивіться в шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі