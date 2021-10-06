Порятунок цуценят та меню з коштовностей: другий випуск шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок». Що цікавого було в другому випуску?

Талановиті діти з усієї України знову починають змагатися з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкуватиме суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорюватиме учасників.

У другому випуску шоу у двобоях зійшлись такі пари:

– Співачка Tayanna, яка опанувала вейкбординг, вейксерфінг і сапсерфінг. Проти неї виступив чотириразовий чемпіон України, який навчився робити свічку на сапі у свої 11 років, Ярослав Гуренко.

– Власник ювелірного бренду, знавець коштовностей та герой 6 сезону шоу «Холостяк» Іраклі Макацарія. Його суперницею була тендітна, ніжна та дуже гарна дівчинка, яка у свої 5 років знає понад 50 мінералів, Мілана Саржевська.

– Випускник міжнародного центру льотної підготовки, власник школи пілотів та герой 10 сезону шоу «Холостяк» Максим Михайлюк. Його суперник – хлопець із династії професійних пілотів, який вперше сів за штурвал літака у 4 роки, Сергій Малинок, 9 років.

Обидві команди були налаштовані на перемогу та показували неймовірні результати. Найемоційнішим конкурсом стало змагання на сапах між Tayanna та Ярославом. Вони мали проїхати конкретним маршрутом Русанівським каналом та врятувати песика з плавучого острова. Спершу до цуценяти швидше доплив Ярик, проте тваринка зістрибнула у воду й поплила, тож хлопець кинувся за нею, щоб посадити на сап та безпечно доставити її на берег. Поки Ярослав ловив цуценя, Tayanna зі своїм другом швидше та обережніше допливли назад. У результаті, всі дісталися землі живими та здоровими. А перемогла Tayanna.

– Я одразу маю заспокоїти наших глядачів, які можуть хвилюватися за цуценят. Не переймайтеся, поряд із нашими учасниками є човен з рятувальником для учасника та рятувальний ветеринар для песенят, – розповів ведучий шоу Сергій Притула.

Мілані та Іраклі потрібно було вгадати за описом назву коштовного каменю, знайти його серед багатьох та покласти в коробку. Дівчинка виглядає, як справжня принцеса, проте боротьба між учасниками була запеклою.

Що «Холостяк», що «принцеса» показали свої неймовірні знання в царині гемології (наука, що вивчає коштовності). Проте перемогла таки маленька красуня Мілана.

Сергію Малинюку зараз 9, він захопився літаками з трьох років. Хлопець мріє стати пілотом літака NASA, який доставляє шатли до МКС (Міжнародної космічної станції). Макс Михайлюк, звісно, вже досвідчений пілот – він має на рахунку понад 4 тисячі льотних годин. Під час змагання учасники просто в студії піднялися в літаку над підлогою та відповідали на запитання ведучого. Якщо відповідь правильна, то літак наближається до посадки (до підлоги). В конкурсі переміг Максим.

Загалом, у другому випуску перемогла команда зірок, хоча діти вели в загальних конкурсах.

Дивіться третій випуск шоу «Діти проти зірок» вже 13 жовтня о 19:00 на Новому каналі