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Порятунок цуценят та меню з коштовностей: другий випуск шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Порятунок цуценят та меню з коштовностей: другий випуск шоу Діти проти зірок 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок». Що цікавого було в другому випуску?

Талановиті діти з усієї України знову починають змагатися з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкуватиме суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорюватиме учасників.

У другому випуску шоу у двобоях зійшлись такі пари:

– Співачка Tayanna, яка опанувала вейкбординг, вейксерфінг і сапсерфінг. Проти неї виступив чотириразовий чемпіон України, який навчився робити свічку на сапі у свої 11 років, Ярослав Гуренко.

– Власник ювелірного бренду, знавець коштовностей та герой 6 сезону шоу «Холостяк» Іраклі Макацарія. Його суперницею була тендітна, ніжна та дуже гарна дівчинка, яка у свої 5 років знає понад 50 мінералів, Мілана Саржевська.

– Випускник міжнародного центру льотної підготовки, власник школи пілотів та герой 10 сезону шоу «Холостяк» Максим Михайлюк. Його суперник – хлопець із династії професійних пілотів, який вперше сів за штурвал літака у 4 роки, Сергій Малинок, 9 років.

Порятунок цуценят та меню з коштовностей: другий випуск шоу Діти проти зірок 3 сезон

Обидві команди були налаштовані на перемогу та показували неймовірні результати. Найемоційнішим конкурсом стало змагання на сапах між Tayanna та Ярославом. Вони мали проїхати конкретним маршрутом Русанівським каналом та врятувати песика з плавучого острова. Спершу до цуценяти швидше доплив Ярик, проте тваринка зістрибнула у воду й поплила, тож хлопець кинувся за нею, щоб посадити на сап та безпечно доставити її на берег. Поки Ярослав ловив цуценя, Tayanna зі своїм другом швидше та обережніше допливли назад. У результаті, всі дісталися землі живими та здоровими. А перемогла Tayanna.

– Я одразу маю заспокоїти наших глядачів, які можуть хвилюватися за цуценят. Не переймайтеся, поряд із нашими учасниками є човен з рятувальником для учасника та рятувальний ветеринар для песенят, – розповів ведучий шоу Сергій Притула.

Порятунок цуценят та меню з коштовностей: другий випуск шоу Діти проти зірок 3 сезон

Мілані та Іраклі потрібно було вгадати за описом назву коштовного каменю, знайти його серед багатьох та покласти в коробку. Дівчинка виглядає, як справжня принцеса, проте боротьба між учасниками була запеклою.

Порятунок цуценят та меню з коштовностей: другий випуск шоу Діти проти зірок 3 сезон

Що «Холостяк», що «принцеса» показали свої неймовірні знання в царині  гемології (наука, що вивчає коштовності). Проте перемогла таки маленька красуня Мілана.

Порятунок цуценят та меню з коштовностей: другий випуск шоу Діти проти зірок 3 сезон

Сергію Малинюку зараз 9, він захопився літаками з трьох років. Хлопець мріє стати пілотом літака NASA, який доставляє шатли до МКС (Міжнародної космічної станції). Макс Михайлюк, звісно, вже досвідчений пілот – він має на рахунку понад 4 тисячі льотних годин. Під час змагання учасники просто в студії піднялися в літаку над підлогою та відповідали на запитання ведучого. Якщо відповідь правильна, то літак наближається до посадки (до підлоги). В конкурсі переміг Максим.

Порятунок цуценят та меню з коштовностей: другий випуск шоу Діти проти зірок 3 сезон

Загалом, у другому випуску перемогла команда зірок, хоча діти вели в загальних конкурсах.

Дивіться третій випуск шоу «Діти проти зірок» вже 13 жовтня о 19:00 на Новому каналі

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