Два «Холостяки» та порятунок тварин: що цікавого буде у 2 випуску шоу «Діти проти зірок»

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок», а сьогодні, 6 жовтня, о 19:00 ви побачите вже другий випуск

Талановиті діти з усієї України знову починають змагатися з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкуватиме суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорюватиме учасників.

У другому випуску з дітьми позмагається запальна команда! Аж два «Холостяки» – Іраклі Макацарія і Макс Михайлюк та прекрасна співачка Tayanna. Кожен з них здивує вас своїми талантами.

Tayanna, наприклад, буде підкорювати Русанівський канал у Києві та рятувати неймовірно милих цуциків!

– Мені дуже подобаються водні види спорту, – розповідає Tayanna. – Минулого року окрім сапбордингу я спробувала вейкбординг та вейксерф. Неподалік від мого дому є невеличке озеро. Тому не гаю жодної вільної хвилини, а йду плавати на сапі. Сусіди вже звикли часто бачити, як я гребу веслом (усміхається).

А от діти здивують вас ще більше! Складно повірити, що юні майстри вміють те, чого зможе навчитись не кожен дорослий. Хочете дізнатися більше подробиць?

Дивіться другий випуск шоу «Діти проти зірок» вже сьогодні, 6 жовтня, о 19:00 на Новому каналі