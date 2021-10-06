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Два «Холостяки» та порятунок тварин: що цікавого буде у 2 випуску шоу «Діти проти зірок»

Два Холостяки та порятунок тварин: що цікавого буде у 2 випуску шоу Діти проти зірок

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок», а сьогодні, 6 жовтня, о 19:00 ви побачите вже другий випуск

Талановиті діти з усієї України знову починають змагатися з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкуватиме суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорюватиме учасників.

Два Холостяки та порятунок тварин: що цікавого буде у 2 випуску шоу Діти проти зірок

У другому випуску з дітьми позмагається запальна команда! Аж два «Холостяки» – Іраклі Макацарія і Макс Михайлюк та прекрасна співачка Tayanna. Кожен з них здивує вас своїми талантами.

Два Холостяки та порятунок тварин: що цікавого буде у 2 випуску шоу Діти проти зірок

Tayanna, наприклад, буде підкорювати Русанівський канал у Києві та рятувати неймовірно милих цуциків!

– Мені дуже подобаються водні види спорту, – розповідає Tayanna. – Минулого року окрім сапбордингу я спробувала вейкбординг та вейксерф. Неподалік від мого дому є невеличке озеро. Тому не гаю жодної вільної хвилини, а йду плавати на сапі. Сусіди вже звикли часто бачити, як я гребу веслом (усміхається).

Два Холостяки та порятунок тварин: що цікавого буде у 2 випуску шоу Діти проти зірок

А от діти здивують вас ще більше! Складно повірити, що юні майстри вміють те, чого зможе навчитись не кожен дорослий. Хочете дізнатися більше подробиць?

Два Холостяки та порятунок тварин: що цікавого буде у 2 випуску шоу Діти проти зірок

Дивіться другий випуск шоу «Діти проти зірок» вже сьогодні, 6 жовтня, о 19:00 на Новому каналі

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