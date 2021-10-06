Діамант за 65 тисяч доларів: як холостяк Іраклі Макацарія став ювеліром

Бізнесмен розказав, які прикраси полюбляє носити найбільше

Майже два роки тому бізнесмен та кінопродюсер Іраклі Макацарія створив власний ювелірний бренд. Разом з ювелірами він завжди визначає ідею колекцій, підбирає каміння та поєднує з іншими коштовностями. В шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) Іраклі доведеться за описом властивостей визначати мінерал та знаходити його серед безлічі прикрас. Гідну конкуренцію в батлі йому складе 5-річна Мілана Саржевська, яка вивчила понад 50 різних камінців.

– Найбільше я люблю аметист, – розповідає дівчинка. – У моїй колекції є марокканський аметист, сапфіри та смарагди. Якось батько схитрував і подарував мені замість аметиста інший недорогий камінь. Та я одразу виявила підробку.

Улюблений камінь Іраклі – чорний опал. Проте він надає перевагу браслетам або золотим хрестикам без каміння.

– Обожнюю різноманітні аксесуари, – каже бізнесмен. – Саме любов до прикрас привела мене до власного ювелірного бренду. До речі, вірю, що є каміння, яке забирає енергетику людини. І якщо вона хворіє або має проблеми, камінь може руйнуватися.

Перша колекція, яка була створена брендом Іраклі, присвячена здоровому способу життя. Вона мала власний символ – гантельку. Таку підвіску з діамантом бізнесмен носить на шиї і майже ніколи з нею не розлучається. А найдорожча коштовність, яку Іраклі пощастило тримати в руках, – діамант вартістю 65 тисяч доларів.

Чи стануть у нагоді Іраклі знання про коштовне каміння, дивіться сьогодні в шоу «Діти проти зірок» о 19:00 на Новому каналі.