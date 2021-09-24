«Радію, що не маю змагатись з дітьми»: Сергій Притула – про свої враження від 3 сезону шоу «Діти проти зірок»

Сергій Притула – ведучий шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) вже третій сезон поспіль

Він поділився своїми враженнями від проекту на бекстейджі з журналістами Нового каналу. Для ведучого це не просто розважальна програма, це проект про мотивацію.

– Дітки, які з’являються тут, вони чудові, вони ходять з нашими дітьми по одній вулиці, вчаться в одних школах. Проте, ці дітки, які приходять на шоу, вони хороші в чомусь. І вони показують, що і ти теж зможеш у свої 10, 9, 8, 11, 13, досягнути успіху, якщо будеш чимось наполегливо займатися, – поділився він.

На думку Сергія, не можна виділити когось одного чи декілька дітей, щоб сказати, «він точно здивує глядачів», адже всі вони чудові, сміливі і майстри своєї справи.

– Наші зірки навіть спеціально проходять деякі курси навчань для того, щоб мати можливість змагатися з цими дітками. Діма Танкович, наприклад, їздив 100 км від Києва, брав уроки їзди на тракторі. Це при тому, що він не їздив на тракторі до зйомок у нашому шоу. Також дуже багато з наших селебреті опановують якийсь новий фах в житті, – розповів Притула.

Проте сам ведучий не хоче бути на місці зірок шоу-бізнесу, яким доводиться змагатись з дітьми.

– Відверто кажучи, я дуже радію від того, що мені не доводиться конкурувати з дітьми в цьому проекті. Тут часто таке буває, що в очному протистоянні перемагає зірка. І я не знаю, що має відбуватися на душі в тебе, коли ти виграєш в дитини в якомусь конкурсі, – розповів Сергій.

Ще більше цікавого дивись у відео-бекстейджі шоу «Діти проти зірок».

Дивіться шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі