VIKTORIA: зі спортзалу потрапила під крапельницю

Як чорненька Віка з «НеАнгелів» підірвала здоров’я через тренування

Співачка VIKTORIA в шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) продемонструвала неабияку фізичну силу. Та мало хто знає, що за ідеальною фігурою стоять виснажливі тренування. А ще – підірване здоров’я та лікарняне ліжко.

– У десятому класі з головою поринула у спорт, – розповідає співачка. – Поки однокласниці ходили з пивом та сигаретами, я проводила час у тренажерному залі. Займалася без тренера. Сама вирішила, що мені необхідно 3-4 години качати м’язи. По 150 разів віджималася від підлоги, 100 разів присідала та 100 разів качала прес. Такі виснажливі тренування призвели до страшного головного болю та внутрішньочерепного тиску. Мене забрали до лікарні під крапильницю.

Через хворобу співачку звільнили від випускних іспитів у школі.

– Зрозуміла, що треба давати відпочинок організму від спорту, – каже VIKTORIA. – Можу потренуватись і вдома. Використовуючи замість гантелей підручні матеріали.

Вправи на прес у неї не на першому і навіть не на другому місці, бо через вокал прес і так постійно працює, адже щоб правильно співати, треба постійно напружувати живіт.

Дивіться шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі