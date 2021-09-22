Танець у шторі: Ілона Гвоздьова мріяла стати індійською танцівницею

Хореограф розказала, як відпрацьовувала рухи, міміку та жести

Після виходу фільму «Танцівник диско» всі дівчатка намагалися повторити рухи магічного індійського танцю. А хореограф Ілона Гвоздьова в дитинстві знімала мамину штору, обмотувалася нею та репетирувала танець, адже мріяла стати індійською танцівницею.

– Виконувати індійський танець дуже складно, – розповідає Ілона за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал). – Це ціла історія, яку танцівник розповідає через жести, міміку та рухи. Він на кілька хвилин стає актором, використовуючи кожен сантиметр свого тіла для вираження окремих почуттів та емоцій. Тому танці стали найяскравішим елементом індійської культури. За ними цікаво спостерігати, але краще спробувати самому.

До речі, Ілона на кількох проектах виконувала індійські танці. Виходив справжній «фільм» про кохання.

У шоу «Діти проти зірок» хореографу доведеться зійтись у батлі з 12-річною Софією Шимановською. На сьогодні дівчина вже здобула 73 медалі та сім кубків.

– На конкурсах завжди виступаю в сарі, яке застібаю безліччю шпильок та булавок, – каже Софія. – Якось під час виступу я побачила, що під ногами розсипані булавки та шпильки від попередніх конкурсанток. А індійські танці ж виконуються босоніж. Попри це я продовжила свій виступ.

Хто краще виконає елементи індійського танцю, дізнаєтеся сьогодні в шоу «Діти проти зірок» о 19:00 на Новому каналі.