Прем’єра! «Діти проти зірок» 3 сезон. Трактори і Схід: що ми побачимо у 1 випуску

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! Вже 22 вересня о 19:00 стартує третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок»

Талановиті діти з усієї України знову починають змагатись з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та швидший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкуватиме суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорюватиме учасників.

Вже в першому випуску в команді зірок опиняться: телеведучий Дмитро Танкович, хореограф Ілона Гвоздьова та співачка Вікторія Смєюха. Але не думайте, що їх таланти будуть настільки очевидними та будуть на 100% співпадати з їхніми професіями. Зірки зуміли здивувати навіть знімальну групу, а що вже казати про вас!

– Однозначно, є той, кого можна назвати здивуванням та найяскравішою подією першого випуску шоу – це Дмитро Танкович на тракторі, – розповідає шеф-редакторка «Діти проти зірок» Євгенія Скрипніченко.

Та й дійсно, хто ж очікував, що один з талантів коміка та телеведучого – їзда на тракторі. До того ж, ще більше здивувало те, що змагатись він буде з хлопчиком, який почав їздити з 4,5 років та виробляє на ньому такі викрутаси, що не кожен дорослий зможе повторити.

– Дмитро має водійський стаж 10 років. Для того, щоб змагатись з дитиною-героєм шоу, він відвідував спеціальні уроки з їзди на тракторі в Білій Церкві. Опановував їзду на ХТЗ-80 (трактор харківського виробництва, дуже старий). Дмитро назвав його «своїм ровесником». Також телеведучий навчався на американському навантажувачі «з кондиціонером» Manitou (Маніту), щоб зрозуміти, як працювати з ковшем. На старенькому ХТЗ Дмитру було досить складно, бо звик до «автомата», тому занадто різко відпускав зчеплення. Це дуже не подобалось інструктору – дяді Вові, який сидів поруч, – поділилась шеф-редакторка «Діти проти зірок» Євгенія Скрипніченко.

Ви вже уявили собі цю картину? А уявіть, чого можна очікувати від Ілони Гвоздьової, Вікторії Смеюхи та їх суперників дітей!

Дивіться прем’єру шоу «Діти проти зірок» 22 вересня о 19:00 на Новому каналі