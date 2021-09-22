Планка над калюжею з брудом та паркування задом: Що цікавого було в 1 випуску Діти проти зірок

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! 22 вересня о 19:00 стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок»

На зірок та дітей, як завжди, чекали 6 раундів. Три – загальних змагання (врятуй місто, показуха та рівновага) та три – індивідуальних. Двобої вийшли насиченими та цікавими, адже таланти зірки та діти показували неочікувані.

Перший індивідуальний конкурс – телеведучий Дмитро Танкович змагався з хлопцем Миколою в їзді на тракторах. Миколі зараз 9, а вперше він сів на трактор у 4,5 роки! Хлопець каже, що захотів цього сам. Можете собі уявити? Конкурсантам потрібно було виконати три завдання. Перше – запаркуватись на тракторі задом у гараж із соломи. Дмитро запаркувався з другої спроби і за 45 секунд, Микола ж зробив це за 30 секунд. Друге випробування – проїхати задом, змійкою, об’їжджаючи конуси. Тут переміг телеведучий Дмитро. Третє випробування було вирішальним – гонка на тракторах, в якій переміг також Дмитро.

У другому індивідуальному конкурсі зустрілись хореограф Ілона Гвоздьова та 12-річна Софія з Полтави. Їхня фішка – індійські танці. Тільки уявіть, Софія почала займатись танцями з 5 років і зараз вже має 73 медалі! Може здатися, що в індійському танці нічого складного, але ні. Кожен рух – зашифроване слово, яке щось означає. У студії шоу Ілоні та Софійці потрібно було станцювати імпровізацію, в якій було зашифровано 7 індійських слів, які оголосив їм ведучий Сергій Притула. Змагання вийшло неймовірно атмосферним та перенесло всіх в чарівну Індію. Перемогла – Ілона Гвоздьова, адже Софійка не встигла показати одне слово в танці.

У третьому індивідуальному конкурсі в студії зійшлись співачка Вікторія Смеюха та Ніколь. Їхній конкурс – хто довше простоїть у планці. В свої 13 років, Ніколь вже чотирьохкратна чемпіонка України з художньої гімнастики. Вікторія Смеюха співачка, проте активно займається спортом, особливо приділяє увагу своєму пресу, адже правильне дихання – запорука безпеки для голосових зв’язок. Отож, у конкурсі, дівчати мали спочатку простояти у зворотній планці 30 секунд, після протриматися у планці над водою з брудом у спортивних петлях TRX, пролізти у планці під лазерними променями та наприкінці відкрити скриню зі скарбами. Конкурс переніс всю студію та глядачів у стародавній Єгипет. В результаті перемогла Ніколь, вона пройшла випробування швидше за Вікторію.

Нововведення цього сезону – ускладнення у фінальному командному змаганні. Щоразу воно буде різне та дійсно ускладнюватиме смугу перешкод. В першому випуску ускладнення отримала команда зірок, адже програла у попередніх випробуваннях. Діти обрали для них «крижану підлогу» – перед смугою перешкод зіркам насипали цілий басейн криги, всю дистанцію вони мали подолати босоніж.

В результаті, діти таки змогли обіграти зірок та стали переможцями у першому випуску третього сезону. Гарний початок!

Дивіться другий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 29 вересня, у середу, о 19:00 на Новому каналі!