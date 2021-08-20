Ольга Харлан – про стосунки з італійцем: «Розставання – це важко»

Українська фехтувальниця розповіла про труднощі кохання на дві країни

Не секрет, що головна шабля країни Ольга Харлан перебуває у стосунках з італійським шаблістом Луїджі Самеле. Вони підтримували одне одного на Олімпіаді в Токіо і навіть відпустку після змагань провели разом в Україні. Про це вона розповіла Новому каналу на зйомках шоу «Діти проти зірок».

– Я показала Луїджі свій будинок, Одесу, познайомила з батьками. Йому все дуже сподобалося, – поділилася Ольга. – Він скуштував різну українську кухню: від форшмака до борщу. Був дуже здивований і вражений, адже це зовсім інші, незвичні смаки.

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На своїй батьківщині фехтувальниця влаштувала коханому незабутній сюрприз.

– 25 липня в Луїджі був день народження, якраз наступного дня після того, як він виграв медаль на Олімпіаді. Але нам не вдалося відсвяткувати, – поділилася спортсменка. – До цього я три тижні провела на зборах – не виходило навіть подарунок купити. Тому день народження відзначили вже в Україні. Я влаштувала Луїджі сюрприз. Ми ходили на катері по Дніпру, вечеряли з друзями. Він не очікував, і це було прикольно.

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У романтичних стосунках двох шаблістів є і труднощі.

– Складно, коли не бачиш людину. Розставання дається нам важко. Момент, коли хтось із нас їде, і ми розуміємо, що якийсь час не будемо бачитися наживо, – дуже непростий, – зізнається Ольга Харлан. – Та оскільки ми спортсмени і часто виїжджаємо на збори, вже адаптувалися до таких труднощів. Якщо є іскра, її складно втратити. Просто розставляєш пріоритети і попри все борешся за кохання.

А в шоу «Діти проти зірок» спортсменка буде боротися проти талановитого юного покоління. Які вміння вона покаже – дивіться цієї осені на Новому каналі.