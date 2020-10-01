Даніелю Салему кілька разів довелося надавати першу допомогу випадковим людям

Зараз гарячий мачо з ліванським коріням – артист, ресторатор і ведучий. А студентом Даніель Салем навіть уявити не міг, який крутий поворот здійснить його життя. Він навчався в медичному університеті і мав стати хірургом-офтальмологом. Але у долі були інші плани на хлопця. Хоча Даніель не працює лікарем, медичне минуле не залишає його у спокої. Ведучому доводиться постійно когось рятувати. Про що він розповів за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– Влітку двічі згадував навички екстреної допомоги, – говорить він. – Перший раз у таксиста почався напад епілепсії. У нього вийшло припаркуватися поруч із моєю машиною. Я зміг відкрити двоє дверцят, швидко опустив його сидіння назад, міцно взяв ззаду за шию, щоб він нічого собі не зламав. Після нападу говорив з ним обережно, тому що в цей момент людина поводиться як маленька дитина, яка ніби щойно народилася на світ. А вдруге – хлопчик стрибнув з пірсу і почав тонути. Довелося його рятувати. Я дуже радий, що навчався в медінституті, тому що зміг допомогти в критичних ситуаціях.

Медичні навички він згадав і на зйомках шоу «Діти проти зірок». Даніель Салем «лікував» Сергія Притулу від небезпечного вірусу. Якого – дізнаєтеся в одному з випусків з 7 жовтня щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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