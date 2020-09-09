Як залишатися молодою та красивою: секрети від Злати Огнєвіч
Українська співачка поділилася своїми щоденними ритуалами
Кожній дівчині завжди хочеться виглядати чарівно. Для цього не треба витрачати багато коштів на косметологів та візажистів. І це власним прикладом доводять зірки вітчизняного шоу-бізнесу. З нагоди Міжнародного дня краси українська співачка Злата Огнєвіч розказала, що робить, аби виглядати на всі 100%
– Хочу якнайдовше залишатися молодою, енергійною та красивою, – зізнається Злата за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал). – Тому тричі на тиждень займаюся фізичною культурою. До речі, важливо це робити систематично.
Дівчина каже, що вже за кілька місяців вона помітила результати.
– Почала краще почуватися, – розповідає співачка. – Більше того, перестала підхоплювати вірусні інфекції. А ще перебуваю в ейфорії від того, що мені все вдається під час тренувань.
Злата зізнається, що має щоденні ритуали, які також впливають на її самопочуття, зовнішній вигляд та настрій.
– Прокидаюся і усміхаюся, – розповідає дівчина. – Навіть, якщо перші хвилини в мене штучна усмішка, вона все одно заряджає на позитив. Потім я вмикаю вініловий програвач. Зазвичай слухаю джаз або ф’южн. І йду готувати смачний сніданок та смузі.
Дивіться цієї осені шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі, і ви дізнаєтеся, який прихований талант має співачка Злата Огнєвіч.
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