Українська співачка поділилася своїми щоденними ритуалами

Кожній дівчині завжди хочеться виглядати чарівно. Для цього не треба витрачати багато коштів на косметологів та візажистів. І це власним прикладом доводять зірки вітчизняного шоу-бізнесу. З нагоди Міжнародного дня краси українська співачка Злата Огнєвіч розказала, що робить, аби виглядати на всі 100%

– Хочу якнайдовше залишатися молодою, енергійною та красивою, – зізнається Злата за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал). – Тому тричі на тиждень займаюся фізичною культурою. До речі, важливо це робити систематично.

Посмотреть эту публикацию в Instagram zlata.ognevich 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дівчина каже, що вже за кілька місяців вона помітила результати.

– Почала краще почуватися, – розповідає співачка. – Більше того, перестала підхоплювати вірусні інфекції. А ще перебуваю в ейфорії від того, що мені все вдається під час тренувань.

Злата зізнається, що має щоденні ритуали, які також впливають на її самопочуття, зовнішній вигляд та настрій.

– Прокидаюся і усміхаюся, – розповідає дівчина. – Навіть, якщо перші хвилини в мене штучна усмішка, вона все одно заряджає на позитив. Потім я вмикаю вініловий програвач. Зазвичай слухаю джаз або ф’южн. І йду готувати смачний сніданок та смузі.

Дивіться цієї осені шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі, і ви дізнаєтеся, який прихований талант має співачка Злата Огнєвіч.

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