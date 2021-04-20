Де логіка: дивіться онлайн 9 випуск від 20.04.2021

У 1 раунді шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 ти дізнаєшся, що коли у Лесі Нікітюк буде п’ять мільйонів підписників, то вона нарешті покаже свою другу половинку. Сергій Притула почне підозрювати, що Міла Єремєєва намагається підсидіти Олександра Педана, після чого почне активно підказувати правильні відповіді Дімі Каднаю і Філіпу Коляденку. Але чи допоможе це команді «Сантьяго» перемогти в першому ж раунді? Або ж дует «Вусата ведуча» зможе і без підказок виявитися розумнішим? Дивись цей неймовірний батл музики та телебачення в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка 9 випуск 2 раунд дивитися онлайн