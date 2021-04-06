Video: Де логіка: дивіться онлайн 7 випуск від 06.04.2021

Дивіться онлайн шоу Де логіка 7 випуск від 06.04.2021 на Новому каналі. Свіжий випуск 7 Де логіка на Новому каналі від 06.04.2021
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06 квітня

Де логіка: дивіться онлайн 7 випуск від 06.04.2021

Дивись 1 раунд в шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021, в якому на жіночій стороні гратимуть зірки українського хіп-хопу MamaRika та Alyona Alyona, а на чоловічий – телеведучий Володимир Остапчук та музикант Антон Савлепов. Раунд Що спільного? спочатку здасться гравцям легким, але незабаром учасники зрозуміють, що їхня логіка не така чудова, як вони припускали. Чи зможуть учасники здогадатися, що об’єднує Гаррі Поттера, окуляри та рожевий колір? Дивись в 1 раунді шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка: дивіться онлайн 7 випуск від 06.04.2021
Випуск 7. Частина 2. Володимир Остапчук знає все про Мону Лізу. Де логіка? ...
Випуск 7. Частина 3. MamaRika розтопить серце Притули. Де логіка? Сезон 1
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