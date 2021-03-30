Video: Де логіка: дивіться онлайн 6 випуск від 30.03.2021

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30 березня

Де логіка: дивіться онлайн 6 випуск від 30.03.2021

У 6 випуску від 30.03.2021 шоу Де логіка? беруть участь зірки Improv Live Show Валентин Міхієнко і Роман Міщеряков. На жіночій стороні грають головна українська борчиня з аферистами Олена-Крістіна Лебідь і співачка Вікторія Смеюха. Чоловіча команда «Барселона» відразу зізнається, що всі свої жарти вони залишили для блискучих імпровізацій і в Де логіка? 2021 збираються тільки перемагати. І в 1 раунді шоу Де логіка? 6 випуск від 30.03.2021 ти побачиш, що інтуїція Романа Міщерякова ніколи його не підводить, а ерудиція Валіка Міхієнка просто не знає кордонів.

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Де логіка: дивіться онлайн 6 випуск від 30.03.2021
Випуск 6. Частина 2. Жіночу команду врятує паспорт Вікторії Смеюхи. Де логіка? Сезон ...
Випуск 6. Частина 3. Крилата восьмилапка не дає спокою Роману Міщерякову. Де логіка? ...
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