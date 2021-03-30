Де логіка: дивіться онлайн 6 випуск від 30.03.2021

У 6 випуску від 30.03.2021 шоу Де логіка? беруть участь зірки Improv Live Show Валентин Міхієнко і Роман Міщеряков. На жіночій стороні грають головна українська борчиня з аферистами Олена-Крістіна Лебідь і співачка Вікторія Смеюха. Чоловіча команда «Барселона» відразу зізнається, що всі свої жарти вони залишили для блискучих імпровізацій і в Де логіка? 2021 збираються тільки перемагати. І в 1 раунді шоу Де логіка? 6 випуск від 30.03.2021 ти побачиш, що інтуїція Романа Міщерякова ніколи його не підводить, а ерудиція Валіка Міхієнка просто не знає кордонів.

Де логіка 5 випуск дивитися онлайн

Де логіка 6 випуск 2 раунд дивитися онлайн