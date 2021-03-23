Video: Де логіка: дивіться онлайн 5 випуск від 23.03.2021

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23 березня

Де логіка: дивіться онлайн 5 випуск від 23.03.2021

Дивись просто зараз, як краса та почуття гумору змагаються у швидкості мислення в шоу Де логіка? 1 сезон 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу. На цьому тижні в логічній битві зустрінуться зірки Improv Live Show Володимир Шумко і Костянтин Трембовецький, а також фотограф Соня Плакидюк і модель та телеведуча Алла Костромічова. У 1 раунді ти дізнаєшся, чому Володимир Шумко став президентом кучерявих людей, а Костянтин Трембовецький – гравцем на боці жіночої команди. Раунд Що спільного? дивись просто зараз у шоу Де логіка? 1 сезон 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка: дивіться онлайн 5 випуск від 23.03.2021
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Випуск 5. Раунд 3. Феєрія думки Соні Плакидюк. Де логіка? Сезон 1
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