Де логіка: дивіться онлайн 4 випуск від 16.03.2021

На календарі вівторок, а це означає – настав час шоу Де логіка? 4 випуск від 16.03.2021. Сергій Притула приготував новий логічний марафон для зірок українського шоу-бізнесу. Сьогодні випробовуватимуть на міцність свою пильність і кмітливість хореограф Ілона Гвоздьова, співачка Оля Цибульська, гуморист і телеведучий Дмитро Танкович та співак Ivan NAVI. Традиційно селебрітіз поділяться на дві команди – чоловічу та жіночу – і вже на початку першого раунду підберуть яскраві назви команд. Кицюні та InTeam – здогадайся, хто є хто! А поки ти в роздумах, просто зараз зірки шукатимуть, що спільного між кавовим зернятком, бюстгальтером і коліном. Залишайся з нами та прокачай свою логіку – дивись онлайн Де логіка? 4 випуск на сайті Нового каналу.

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