Video: Де логіка: дивіться онлайн 3 випуск від 16.03.2021

Дивіться онлайн шоу Де логіка 3 випуск від 16.03.2021 на Новому каналі. Свіжий випуск 3 Де логіка на Новому каналі від 16.03.2021
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16 березня

Де логіка: дивіться онлайн 3 випуск від 16.03.2021

Дивись онлайн розважальне шоу Де логіка? 1 сезон 3 випуск від 16.03.2021 на сайті Нового каналу! Цього разу в гості до Сергія Притули завітають ілюзіоніст Діма Євтушенко, співак Позитив, хітмейкерка Jerry Heil і співачка та актриса Анна Трінчер. Яка команда здобуде перемогу в 3 випуску шоу Де логіка? Дізнайся просто зараз!

Сергій Притула підготує учасникам картинки, які вони мають відгадати в 1 раунді. На екранах з’являтимуться відразу три зображення, завдання гравців – назвати, що між ними спільного. Хто виявиться більш кмітливим: чоловіки чи жінки? Відповідь дивись у шоу Де логіка? сезон 1 випуск 3 онлайн.

Де логіка 2 випуск дивитися онлайн

Де логіка 3 випуск 2 раунд дивитися онлайн

Де логіка: дивіться онлайн 3 випуск від 16.03.2021
Випуск 3. Раунд 2. У студії запахло смаженим! Де логіка? Сезон 1
Випуск 3. Раунд 3. Якій команді пороблено? Де логіка? Сезон 1
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