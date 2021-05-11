Де логіка: дивіться онлайн 12 випуск від 11.05.2021

Ти дивишся 1 раунд в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021, в якому беруть участь Юлія Саніна, Євген Кот, Олена Шоптенко та Влад Яма. Перед початком гри Сергій Притула поцікавиться в Олени Шоптенко, кого ж вона вважає найгіршим танцівником (або танцівницею) в українському шоу-бізнесі. Також у ведучого є несподівані плани на кар’єру Влада Ями. Сергій запропонує хореографу перестати судити різні шоу, а нарешті очолити Конституційний суд України. Як на таке відреагує Влад Яма? І яка команда – «Все або нічого» або «Танцюлькі» – переможе в першому раунді? Дивись в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 11 випуск дивитися онлайн

Де логіка 12 випуск 2 раунд дивитися онлайн