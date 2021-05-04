Де логіка: дивіться онлайн 11 випуск від 04.05.2021

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Проекти
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Телепрограма
- 06:00Kids’ Time. Мультфільми
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 10:30Х/Ф К-9
- 12:40Х/Ф Месники: Війна нескінченності
- 15:40Х/Ф Месники: Фінал
- 19:00Від пацанки до панянки. Прем'єра!
- 21:00Х/Ф Ной. Прем’єра!
- 23:50Вар`яти
- 02:15Служба розшуку дітей
- 02:20Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 09:30Х/Ф 11 Друзів Оушена
- 12:00Х/Ф 12 Друзів Оушена
- 14:20Х/Ф 13 Друзів Оушена
- 17:00Х/Ф 8 подруг Оушена
- 19:00Де логіка? Прем’єра!
- 20:00Improv Live Show. Прем’єра!
- 21:00Х/Ф Механік
- 23:00Х/Ф Підпільна арена
- 00:40Х/Ф Кілер-псих
- 02:30Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:20Х/Ф Чого хоче дівчина
- 13:40Екси
- 15:10Хто зверху?
- 19:00Хто зверху?
- 21:00Х/Ф Шалена карта
- 23:00Х/Ф Погнали
- 00:40Т/С Шлях чарівника
- 02:50Служба розшуку дітей
- 02:55Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 10:30Екси
- 15:00Хто зверху?
- 19:00Хто зверху?
- 21:00Х/Ф Денні пес
- 23:00Х/Ф Сибирь
- 00:50Т/С Шлях чарівника
- 01:45Вар`яти
- 02:55Служба розшуку дітей
- 03:00Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 09:40Т/С Надприродне
- 11:20Від пацанки до панянки
- 13:20Вар`яти
- 15:30Де логіка?
- 16:20Х/Ф Васабі
- 18:20Х/Ф Перл Харбор
- 22:00Х/Ф Поцілунок дракона
- 23:55Х/Ф Підпільна арена
- 01:50Т/С Шлях чарівника
- 02:35Служба розшуку дітей
- 02:40Зона Ночі. Новий погляд
- 06:00Х/Ф Ной
- 08:50Т/С Геркулес
- 12:10Х/Ф З міркувань совісті
- 15:00Х/Ф Перл Харбор
- 18:20Х/Ф Залізна Людина
- 21:00Х/Ф Залізна Людина 2
- 23:40Х/Ф Шалена карта
- 01:30Т/С Шлях чарівника
- 02:20Зона Ночі. Новий погляд
- 06:00Вар`яти
- 07:40Kids’ Time. Містер Лінк:...
- 09:20Х/Ф Божевільний професор
- 11:20Х/Ф Божевільний професор 2
- 13:20Х/Ф Залізна Людина
- 16:00Х/Ф Залізна Людина 2
- 18:20Х/Ф Залізна Людина 3
- 21:00Х/Ф Доктор Стрэнджі
- 23:20Improv Live Show
- Відео
- Кастинги
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Меню
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-
Проекти
-
Телепрограма
- 06:00Kids’ Time. Мультфільми
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 10:30Х/Ф К-9
- 12:40Х/Ф Месники: Війна нескінченності
- 15:40Х/Ф Месники: Фінал
- 19:00Від пацанки до панянки. Прем'єра!
- 21:00Х/Ф Ной. Прем’єра!
- 23:50Вар`яти
- 02:15Служба розшуку дітей
- 02:20Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 09:30Х/Ф 11 Друзів Оушена
- 12:00Х/Ф 12 Друзів Оушена
- 14:20Х/Ф 13 Друзів Оушена
- 17:00Х/Ф 8 подруг Оушена
- 19:00Де логіка? Прем’єра!
- 20:00Improv Live Show. Прем’єра!
- 21:00Х/Ф Механік
- 23:00Х/Ф Підпільна арена
- 00:40Х/Ф Кілер-псих
- 02:30Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:20Х/Ф Чого хоче дівчина
- 13:40Екси
- 15:10Хто зверху?
- 19:00Хто зверху?
- 21:00Х/Ф Шалена карта
- 23:00Х/Ф Погнали
- 00:40Т/С Шлях чарівника
- 02:50Служба розшуку дітей
- 02:55Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 10:30Екси
- 15:00Хто зверху?
- 19:00Хто зверху?
- 21:00Х/Ф Денні пес
- 23:00Х/Ф Сибирь
- 00:50Т/С Шлях чарівника
- 01:45Вар`яти
- 02:55Служба розшуку дітей
- 03:00Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 09:40Т/С Надприродне
- 11:20Від пацанки до панянки
- 13:20Вар`яти
- 15:30Де логіка?
- 16:20Х/Ф Васабі
- 18:20Х/Ф Перл Харбор
- 22:00Х/Ф Поцілунок дракона
- 23:55Х/Ф Підпільна арена
- 01:50Т/С Шлях чарівника
- 02:35Служба розшуку дітей
- 02:40Зона Ночі. Новий погляд
- 06:00Х/Ф Ной
- 08:50Т/С Геркулес
- 12:10Х/Ф З міркувань совісті
- 15:00Х/Ф Перл Харбор
- 18:20Х/Ф Залізна Людина
- 21:00Х/Ф Залізна Людина 2
- 23:40Х/Ф Шалена карта
- 01:30Т/С Шлях чарівника
- 02:20Зона Ночі. Новий погляд
- 06:00Вар`яти
- 07:40Kids’ Time. Містер Лінк:...
- 09:20Х/Ф Божевільний професор
- 11:20Х/Ф Божевільний професор 2
- 13:20Х/Ф Залізна Людина
- 16:00Х/Ф Залізна Людина 2
- 18:20Х/Ф Залізна Людина 3
- 21:00Х/Ф Доктор Стрэнджі
- 23:20Improv Live Show
- Відео
- Кастинги
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