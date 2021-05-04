Video: Де логіка: дивіться онлайн 11 випуск від 04.05.2021

Дивіться онлайн шоу Де логіка 11 випуск від 04.05.2021 на Новому каналі. Свіжий випуск 11 Де логіка на Новому каналі від 04.05.2021
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04 травня

Де логіка: дивіться онлайн 11 випуск від 04.05.2021

Дивись просто зараз розважальне шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021, в якому Сергій Притула знову перевірить на міцність логіку українських селебрітіс. За чоловічу команду зіграють співак і музикант Сергій Бабкін і актор і шоу-мен Ігор Ласточкін. А протистояти їм будуть їхні прекрасні дружини – Сніжана Бабкіна та Анна Ласточкіна. У першому ж раунді стане зрозуміло, хто саме робить Ігоря та Сергія успішними людьми, адже жіноча команда «Брют» просто рознесе студію своєю ерудицією і миттєвою реакцією. Все це не пропусти в шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка: дивіться онлайн 11 випуск від 04.05.2021
Випуск 11. Частина 2. Сніжана Бабкіна вважає, що у ведучого немає серця. Де ...
Випуск 11. Частина 3. Що заважає перемагати Ласточкіну і Бабкіну? Де логіка? Сезон ...
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