Де логіка: дивіться онлайн 11 випуск від 04.05.2021

Дивись просто зараз розважальне шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021, в якому Сергій Притула знову перевірить на міцність логіку українських селебрітіс. За чоловічу команду зіграють співак і музикант Сергій Бабкін і актор і шоу-мен Ігор Ласточкін. А протистояти їм будуть їхні прекрасні дружини – Сніжана Бабкіна та Анна Ласточкіна. У першому ж раунді стане зрозуміло, хто саме робить Ігоря та Сергія успішними людьми, адже жіноча команда «Брют» просто рознесе студію своєю ерудицією і миттєвою реакцією. Все це не пропусти в шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 10 випуск дивитися онлайн

Де логіка 11 випуск 2 раунд дивитися онлайн