Video: Де логіка: дивіться онлайн 10 випуск від 27.04.2021

Дивіться онлайн шоу Де логіка 10 випуск від 27.04.2021 на Новому каналі. Свіжий випуск 10 Де логіка на Новому каналі від 27.04.2021
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27 квітня

Де логіка: дивіться онлайн 10 випуск від 27.04.2021

Ти дивишся розважальне шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021, в якому беруть участь зірки телеканалу СТБ. За жіночу команду зіграють Надія Мейхер і Надія Матвєєва, які вигадали цілком логічну назву «Надія є». А на чоловічій стороні битимуться Григорій Решетнік та Валерій Ославський, чия команда отримає назву «Шансів немає». У раунді Що спільного? Сергій Притула зізнається, що одне із завдань виявилося йому не по зубах, але саме з ним Надія Мейхер впоралася за лічені секунди. Що ж це за ребус? І чи зможеш ти швидко зрозуміти, що спільного між фотографом, кроликом і гральними картами? Перевіряй свою ерудицію в шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка: дивіться онлайн 10 випуск від 27.04.2021
Випуск 10. Частина 2. Зайві частини тіла, на думку Валерія Ославського. Де логіка? ...
Випуск 10. Частина 3. Надія Матвєєва змусить чоловіків мовчати. Де логіка? Сезон 1 ...
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