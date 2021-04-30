Video: Зірки прийдуть зі своїми парами! Анонс 11 випуску шоу «Де логіка?» на Новому каналі

Дивіться онлайн шоу Де логіка АНОНС 11 випуску 1 сезону на Новому каналі
Новий канал / Де логіка? / Зірки прийдуть зі своїми парами! Анонс 11 випуску шоу «Де логіка?» на Новому каналі
30 квітня

Зірки прийдуть зі своїми парами! Анонс 11 випуску шоу «Де логіка?» на Новому каналі

Дивіться щовівторка новий випуск ігрового шоу о 19:00 на Новому каналі

Зіркові команди, запитання на кмітливість та ерудицію, ведучий Сергій Притула. Все це – в гумористичному інтелектуальному шоу «Де логіка?».

Чоловіча та жіноча команди зійдуться в одній студії, щоб перевірити, в кого сильніша логіка. Їм потрібно вистояти 4 раунди та фінал. А це не так просто. Перевірте на собі: як думаєте, що вийде, якщо об’єднати черевики та шахівницю? Дізнайся відповідь на це та інші запитання із зірочкою щовівторка о 19:00 на Новому каналі.

Зірки прийдуть зі своїми парами! Анонс 11 випуску шоу «Де логіка?» на Новому каналі
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