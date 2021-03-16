Головну кицю українського шоу-бізнесу Олю Цибульську та крутого співака Ivan NAVI об'єднує україномовність та щира любов до музики. Але вони по-різному ставляться до приватності. Зі зміною іміджу Цибульська стала набагато відвертішою і в піснях, і у зовнішності, і у поведінці. Значить, вона з легкістю покаже найінтимніші фото та відео у своєму мобільному. А от Іван про особисте не багато розповідає, а тому ще цікавіше залізти у його фотогалерею. Зіркову хореографиню Ілону Гвоздьову та телеведучого Дмитра Танковича об'єднали танці. Першій вони принесли популярність, а другому - багато нічних жахів. Але в обох знайдеться цікавий небачений досі контент у мобільних. Хочеш дізнатися, чому Оля Цибульська не їде на Євробачення, а Ivan NAVI не реєструється в додатках для знайомст? Кортить побачити Діму Танковича з вусами та здивуватися, як танці допомогли Ілоні Гвоздьовій виправити криві ноги? Тоді дивися другий випуск гри «У приват до зірки»!

Дивитися шоу Де логіка? онлайн

«У приват до зірки» - діджитал-гра Нового каналу з зірковими учасниками шоу «Де логіка?» У ній українські селебріті по черзі називають одне одному дати та показують за ці дати контент у своїх мобільних – фото чи відео. Головна умова – жодних табу та максимальна відвертість. Ми обіцяємо: все, що було приватним, стане публічним!