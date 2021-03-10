Video: Імпровізація проти дедукції – що приведе до перемоги? Анонс 3-4 випусків шоу «Де логіка?» на Новому каналі

Смотрите онлайн шоу Где логика АНОНС 3-4 випуск 1 сезона на Новом канале. Сыграй с нами в новую игру!
Новий канал / Де логіка? / Імпровізація проти дедукції – що приведе до перемоги? Анонс 3-4 випусків шоу «Де логіка?» на Новому каналі
10 березня

Імпровізація проти дедукції – що приведе до перемоги? Анонс 3-4 випусків шоу «Де логіка?» на Новому каналі

16 марта в 19:00 на Новом канале громкая премьера!

Звездные команды, вопросы на сообразительность и эрудицию, ведущий Сергей Притула. Все это - в юмористическом интеллектуальном шоу «Где логика?».

Мужская и женская команды сойдутся в одной студии, чтобы проверить, у кого сильнее логика. Им нужно выстоять 4 раунда и финал. А это не так просто. Проверьте на себе: как думаете, что получится, если объединить ботинки и шахматную доску? Узнай ответ на этот и другие вопросы со звездочкой с 9 марта в 19:00 на Новом канале.

Імпровізація проти дедукції – що приведе до перемоги? Анонс 3-4 випусків шоу «Де логіка?» на Новому каналі
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