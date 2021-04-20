Video: Випуск 9. Раунд 5. Філ Коляденко – знавець української кухні. Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 9 випуск від 20.04.2021 на Новому каналі частина 5 | Де логіка онлайн на Новому каналі
Новий канал / Де логіка? / Сезон 1 / Де логіка: дивіться онлайн 9 випуск від 20.04.2021 / Випуск 9. Раунд 5. Філ Коляденко – знавець української кухні. Де логіка? Сезон 1
20 квітня

Випуск 9. Раунд 5. Філ Коляденко – знавець української кухні. Де логіка? Сезон 1

У Логічному пінг-понгу в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 команди змагатимуться в знанні кулінарних страв. За кожен правильно відгаданий ребус учасники отримують бал, а це означає, що Леся Нікітюк і Міла Єремєєва зможуть відігратися. Діма Каднай відразу ж вгадає свій улюблений торт, а Міла Єремєєва – сало. Філіп Коляденко проявить себе як справжній знавець української кухні, а Леся Іванівна віддасть перевагу італійській. Хто ж переможе в фінальному раунді і доведе силу своєї логіки? Дивись просто зараз в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 9 випуск дивитися онлайн

Випуск 9. Раунд 5. Філ Коляденко – знавець української кухні. Де логіка? Сезон 1
Випуск 9. Раунд 1. «Вусата ведуча» хоче підсидіти Педана? Де логіка? Сезон 1 ...
Випуск 9. Раунд 2. Міла Єремєєва обурена! Де логіка? Сезон 1
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності