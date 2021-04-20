У Логічному пінг-понгу в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 команди змагатимуться в знанні кулінарних страв. За кожен правильно відгаданий ребус учасники отримують бал, а це означає, що Леся Нікітюк і Міла Єремєєва зможуть відігратися. Діма Каднай відразу ж вгадає свій улюблений торт, а Міла Єремєєва – сало. Філіп Коляденко проявить себе як справжній знавець української кухні, а Леся Іванівна віддасть перевагу італійській. Хто ж переможе в фінальному раунді і доведе силу своєї логіки? Дивись просто зараз в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 на сайті Нового каналу.

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