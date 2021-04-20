Video: Випуск 9. Раунд 4. Викликайте травматолога для KADNAY. Де логіка? Сезон 1

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20 квітня

Випуск 9. Раунд 4. Викликайте травматолога для KADNAY. Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся 4 раунд в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 на сайті Нового каналу. У Вгадай мене учасники повинні показати, наскільки добре вони розбираються в фільмах і серіалах. Після першого ж відеоребуса ти зможеш побачити легендарну підтримку з фільму «Брудні танці» у виконанні Діми Кадная та Філа Коляденка. А ось Леся Нікітюк та Сергій Притула нарешті зустрінуться на реп-батлі, щоб остаточно з’ясувати, хто зверху. Побачити це неймовірне видовище ти зможеш просто зараз в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021.

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Випуск 9. Раунд 4. Викликайте травматолога для KADNAY. Де логіка? Сезон 1
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