У шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 Леся Іванівна Нікітюк зізнається, що зустрічалася з поліцейським і саме тому так добре розбирається в видах автомобільних штрафів. І звичайно ж зовсім не тому, що сама часто порушувала правила дорожнього руху. Чоловіча команда розслабиться в третьому раунді Плюс-мінус, і це дасть можливість дівчатам взяти реванш. Однак пізніше з’ясується, що ні «Вусата ведуча», ні «Сантьяго» абсолютно не розбираються в жіночих попах, тому Сергію Притулі доведеться дуже довго давати підказки командам в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021.

Де логіка 9 випуск дивитися онлайн

Де логіка 9 випуск 4 раунд дивитися онлайн