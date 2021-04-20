Video: Випуск 9. Раунд 3. Леся Нікітюк зустрічалася з СБУшником? Де логіка? Сезон 1

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20 квітня

Випуск 9. Раунд 3. Леся Нікітюк зустрічалася з СБУшником? Де логіка? Сезон 1

У шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 Леся Іванівна Нікітюк зізнається, що зустрічалася з поліцейським і саме тому так добре розбирається в видах автомобільних штрафів. І звичайно ж зовсім не тому, що сама часто порушувала правила дорожнього руху. Чоловіча команда розслабиться в третьому раунді Плюс-мінус, і це дасть можливість дівчатам взяти реванш. Однак пізніше з’ясується, що ні «Вусата ведуча», ні «Сантьяго» абсолютно не розбираються в жіночих попах, тому Сергію Притулі доведеться дуже довго давати підказки командам в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021.

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Випуск 9. Раунд 3. Леся Нікітюк зустрічалася з СБУшником? Де логіка? Сезон 1
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